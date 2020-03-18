امتلك في السخنة وقضي الويك اند في اي وقت

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك في السخنة وقضي الويك اند في اي وقت - في الدقهلية مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول السنة مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 91,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/3/2020
رقم الإعلان: 2056327
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صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية وسط الهدوء والفيو الرائع

شقتك في العاصمة الادارية وسط الهدوء والفيو الرائع

(للبيع)

عيش وسط الهدوء والفيو الرائع وسط اللاند سكيب والزهور المختلفة وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة علي اجمل فيو للنهر الاخضر

اسكن في العاصمة علي اجمل فيو للنهر الاخضر

(للتقسيط)

علي اجمل فيو بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك في كمبوند zavani وشوف النهر الاخضر من شقتك واستمتع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في قلب العاصمة وسط المساحات الخضرا والزهور المختلفة

اسكن في قلب العاصمة وسط المساحات الخضرا والزهور المختلفة

(للتقسيط)

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور والورود والمساحات الخضرا وسط شقتك وهتدفع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: استثمار للمستقبل بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

استثمار للمستقبل بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمر للمستقبل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بجاردن 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) امام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: قريب من منطقة المولات التجارية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قريب من منطقة المولات التجارية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

دلوقتى هتقدر تعمل شوبينج كل يوم وتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية بافخم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: قريب من مركز المؤتمرات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قريب من مركز المؤتمرات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريبة من مركز المؤتمرات وحى السفارات وممشى للدراجات وحمامات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

18/3/2020
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صورة الاعلان: امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate

امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +Dressing +مطبخ +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بمستوى عالى من الخدمات فى Town Gate

شقة للبيع بمستوى عالى من الخدمات فى Town Gate

(للبيع)

امتلك شقتك فى Town Gate بمستوى عالى من الخدمات قريبة من مول تجارى وحمامات سباحة ومستشفيات وكافيهات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: 🎉عرض باقل الاسعار بـ 777,000 ج كاش

🎉عرض باقل الاسعار بـ 777,000 ج كاش

(للبيع)

شقه 190 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

777,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب التخصصات التالية للعمل بهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالسعودية

مطلوب التخصصات التالية للعمل بهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار شيف مخبوزات شيف ألبان بمشتقات.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

18/3/2020
صورة الاعلان: متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة

اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل المعالم الفرعونية قدام شاليه واستمتع بأجمل فيو واحلي الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة

وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة

(للبيع)

ما تضيعش وقتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من افضل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد

شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر وهتستمع بأحلي جو واجمل بحر مع اسرتك وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

18/3/2020
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