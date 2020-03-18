امتلك في السخنة وقضي الويك اند في اي وقت

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول السنة مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر