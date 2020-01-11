امتلك في السخنة وعيش مصيفك في خصوصية

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في السخنة هتستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|133,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048486
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