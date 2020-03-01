امتلك في السخنة وشوف نهر النيل من شاليهك

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف نهر النيل والمعالم الحضارية من شاليهك ومنها الاهرامات وابو الهول والقلعة وغيرهم كتير وكمان هتستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|105,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054689
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