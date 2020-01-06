امتلك في السخنة واعرف المفاجأة

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|امتلك دلوقتي شاليهك في السخنة جمب كل الخدمات وشوف كل يوم المعالم الحضارية ونهر النيل والقلعة وكمان جمب الاكوا بارك وحمامات السباحة وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وغيرهم كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|133,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048231
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