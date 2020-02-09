امتلك في السخنة واستمتع بأجمل جو معتدل طول السنة

(للبيع)
|في لاسيرينا السخنة هتستمتع بأجمل جو معتدل طول ايام السنة وهتسترخي وتستجم علي البحر وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وغيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054242
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