امتلك في السخنة واستمتع بأجمل جو معتدل طول السنة

في لاسيرينا السخنة هتستمتع بأجمل جو معتدل طول ايام السنة وهتسترخي وتستجم علي البحر وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وغيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة