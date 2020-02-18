امتلك في السخنة واستثمر زي مانت عايز

امتلك شاليهك في السخنة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت زي مانت عايز وكمان هتصيف براحتك طول السنة وهتستمتع بأحلي جو واجمل بحر وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك وسط الخدمات من حمامات سباحة وكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك