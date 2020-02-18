امتلك في السخنة واستثمر زي مانت عايز

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في السخنة واستثمر زي مانت عايز - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في السخنة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت زي مانت عايز وكمان هتصيف براحتك طول السنة وهتستمتع بأحلي جو واجمل بحر وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك وسط الخدمات من حمامات سباحة وكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 122,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053401
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صورة الاعلان: علي حمامات السباحة والاكوا بارك امتلك شاليه بالسخنة - في السويس مصر

علي حمامات السباحة والاكوا بارك امتلك شاليه بالسخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه الاحلام في لاسيرينا السخنة علي حمامات سباحة واكوا بارك واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او صحابك وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة - في السويس مصر

شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف ويطل علي اجمل فيو ومساحات كبيرة من اللاند سكيب ونماذج مصغرة من الم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عنوان رفاهيتك في السخنة - في السويس مصر

عنوان رفاهيتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وعيش في رفاهية 24 ساعة وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة واكوا بارك واستمتع بخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة واعرف المفاجأة - في السويس مصر

امتلك في السخنة واعرف المفاجأة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك دلوقتي شاليهك في السخنة جمب كل الخدمات وشوف كل يوم المعالم الحضارية ونهر النيل والقلعة وكمان ج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: علي الاكوا بارك وحمامات السباحة هتصيف وانت مرتاح - في السويس مصر

علي الاكوا بارك وحمامات السباحة هتصيف وانت مرتاح

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وصيف طول السنة براحتك وانت مرتاح ومع عيلتك او اصحابك وك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

6/1/2020
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صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل فيو - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل فيو

(للبيع)

- في السويس مصر

هتسمتع بأجمل فيو من شاليهك في لاسيرينا السخنة وكمان جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في ارقي قرية في السخنة - في السويس مصر

شاليهك في ارقي قرية في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في ارقي قرية في السخنة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

93,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: للرقي والهدوء امتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

للرقي والهدوء امتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وسط الرقي والهدوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية وفيو البحر الروعة وكل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

97,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة ومتخليش حاجة توقفك - في السويس مصر

امتلك في السخنة ومتخليش حاجة توقفك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومتخليش حاجة توقفك وحقق حلمك واتبسط مع اسرتك وعيش احلي مصيف في احلي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة - في السويس مصر

الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خلي خيالك حقيقة وتعالي امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالمعالم الحضارية زي الاهر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة القسط عليك والفرش علينا - في السويس مصر

في السخنة القسط عليك والفرش علينا

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة جمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم ك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: استثمر صح وصيف براحتك في السخنة - في السويس مصر

استثمر صح وصيف براحتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة واضمن استثمار صح وكمنا هتصيف براحتك جدا في اي وقت في السنة وهتستمتع بخدمات الق.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك علي النيل والاكوا بارك في السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي النيل والاكوا بارك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي اجمل فيو في السخنة علي نهر النيل والمعالم الحضارية والاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: فيلا للبيع في العين السخنه بمقدم 10% ‏ - في السويس مصر

فيلا للبيع في العين السخنه بمقدم 10% ‏

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك فيلا مستقلة في العين السخنه بمقدم 10 % تشطيب التراسوبر لوكس متكونه من 5 غرف و 4 حمامات و كل د.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

10,045,000 جنيه

1/12/2019
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