امتلك في السخنة واستثمر براحتك طول السنة

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستثمر براحتك طول ايام السنة وممكن تصيف وتقضي الويك اند في اي وقت طول السنة براحتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبأقل مقدم وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر