امتلك في السخنة واستثمر براحتك طول السنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستثمر براحتك طول ايام السنة وممكن تصيف وتقضي الويك اند في اي وقت طول السنة براحتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبأقل مقدم وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|108,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052108
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