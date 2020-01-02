امتلك في ارقي كمبوند بالعاصمة واستمتع بالهدوء والزوق الراقي

(للبيع)
|امتلك شقتك في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue واستمتع بالزوق الراقي والهدوء والاسترخاء وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وجاكوزي وسبا وخدمات تانية كتير وشقك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047457
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