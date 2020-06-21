امتلك فى Pyramids Mall وخد فايدة 12 % لحد الاستلام

(للبيع)
|امتلك محل فى Pyramids Mall امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واختار المساحة اللى تناسبك بالتشطيب اللى يريحك وخد فايدة 12 % لحد الاستلام كل ده عندنا فى Pyramids Mall بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,080,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061175
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