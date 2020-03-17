امتلك فليتك مع صبور علي طريق الواحات واستفيد بسعر المرحلة الاولي

(للبيع)
|وحدتك في كميونتي شغال في الواقع هايد بارك التجمع الخامس في هايد بارك التجمع الخامس الكمبوند شغال كامل المرافق والخدمات من (مياه – غاز – كهرباء ) يعني تقدر تروح وتعاين بنفسك وتشوف شكل حياتك هناك علي ارض الواقع ودا هيخليك تختار بدقة شكل وحدتك والمساحة المناسبة ليك انت وعيلتك في في اميز كمبوند بالتجمع الخامس للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|390,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056270
100,000 جنيه
100,000 جنيه
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