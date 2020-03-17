امتلك فليتك مع صبور علي طريق الواحات واستفيد بسعر المرحلة الاولي

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تفاصيل الإعلان
وحدتك في كميونتي شغال في الواقع هايد بارك التجمع الخامس في هايد بارك التجمع الخامس الكمبوند شغال كامل المرافق والخدمات من (مياه – غاز – كهرباء ) يعني تقدر تروح وتعاين بنفسك وتشوف شكل حياتك هناك علي ارض الواقع ودا هيخليك تختار بدقة شكل وحدتك والمساحة المناسبة ليك انت وعيلتك في في اميز كمبوند بالتجمع الخامس للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- 6 اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 390,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056270
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