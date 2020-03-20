امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي

(للبيع)
|امتلك عيادتك بمول sixty اميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية ومقرات البنوك الرئيسية وامام المدينة الاوليمبية للرياضة ومساحتها 55م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056631
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