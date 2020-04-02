امتلك عيادتك في العاصمة الادارية بأقل مقدم

(للبيع)
|امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمساحة 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد امام وزارة المالية مباشرة وبجاتنب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057365
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