امتلك عيادتك بشكل جديد في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك بشكل جديد في اميز مكان بالعاصمة الادارية الجديدة في sixty mall في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وغيرهم كتير وعيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064038
187,000 جنيه
178,000 جنيه
175,000 جنيه
178,000 جنيه
96,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
178,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
178,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه