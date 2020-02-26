امتلك عيادتك بالعاصمة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك

(للبيع)
|امتلك عيادة المستقبل في العاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبل اولادك في موقع مميز جدا بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المؤكزي والبورصة المصرية ومساحة العيادة 40م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054429
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