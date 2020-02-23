امتلك عيادتك بالعاصمة في مول sixty بدون مقدم

(للبيع)
|امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستمتع بأحسن استثمار ليك ولاولادك ومساحتها 45م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح و وسط كثافة سكانية يلا دلوقتي كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054008
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