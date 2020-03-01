امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية ونجاحك هيكبر

(للبيع)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة وهتشوف نجاحك بيكبر قدام عينيك لان عيادتك بموقع مميز جدا بمول sixty بالحي المالي وامام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة وعيادتك 60م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054809
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