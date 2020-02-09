امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية وخليك متميز

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صورة الاعلان: امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية وخليك متميز - في القاهرة مصر

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امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك متميز واستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز لانها في مكان مميز جدا بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وموجودة في مكان مميز جدا ملئ بالسكان ومساحة عيادتك 45م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052135
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25/1/2020
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