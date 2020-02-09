امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية وخليك متميز

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك متميز واستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز لانها في مكان مميز جدا بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وموجودة في مكان مميز جدا ملئ بالسكان ومساحة عيادتك 45م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الجديدة