امتلك عيادتك الخاصة وحقق حلمك في العاصمة

عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة وتقع في مول SIXTY في الحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة وبها اكبر مجمع سينما ومسارح وغيرهم كتير ومساحة عيادتك 50م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بدون مقدم وبدون فوائد واطول فترة سداد يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة