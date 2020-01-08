امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك

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صورة الاعلان: امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك - في القاهرة مصر

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امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واطمن علي مستقبلك وكمان امام كل الخدمات البنك المركزي ومقرات البنوك الرئيسية ومجمع سينما ومتحف وطني ضخم ومساحة عيادتك 55م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048378
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