امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك

(للبيع)
|امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واطمن علي مستقبلك وكمان امام كل الخدمات البنك المركزي ومقرات البنوك الرئيسية ومجمع سينما ومتحف وطني ضخم ومساحة عيادتك 55م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048378
116,000 جنيه
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