امتلك عيادة في العاصمة علي اكبر لاند سكيب

(للتقسيط)
|علي اكبر لاند سكيب في مول sixty امتلك عيادتك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم وفي مكان مميز جدا بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية و وسط عدد كبير من الكثافة السكانية وعيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056956
160,000 جنيه
116,000 جنيه
160,000 جنيه
218,000 جنيه
247,000 جنيه
232,000 جنيه
174,000 جنيه
150,000 جنيه
218,000 جنيه
174,000 جنيه
135,000 جنيه
116,000 جنيه
1,000,000 جنيه
247,000 جنيه
135,000 جنيه