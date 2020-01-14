امتلك عيادة بالعاصمة ومفيش احسن من كدة استثمار

(للبيع)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة عشان عيادتك في مول SIXTY وحواليك كل الخدمات الحكومية و وزارة المالي ويقع المول بالحي المالي وبجوار مقرات البنوك الرئيسية ومجمع سينما واضخم متحف وطني ومساحة العيادة 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049181
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