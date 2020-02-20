(للتقسيط)
|امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك مميز وهتستمتع بأحسن فرصة لاستثمار ناجح ودائم وعيادتك 70م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وعيادتك بمول sixty اميز مول بالعاصمة لانه بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة وبجانب المدينة الاوليمبية للرياضة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك عيادتك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053850
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