امتلك صيدليتك بدون فوائد وبموقع مميز ملئ بالسكان

(للبيع)
|امتلك صيدليتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بموقع مميز جدا ملئ بالسكان والموظفين بالحي المالي والحكومي وامام وزارةالمالية وبجانب مجمع سينما كبير واضخم متحف وطني واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحتها 80م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050410
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