امتلك صيدليتك بالحي الحكومي وقريب من الكثافة السكانية بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك صيدليتك بالحي الحكومي وقريب من كل الخدمات المالية والحكومية وبجوار مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي ودقائق من اكبر مجمع CINEMA ومسارح وامام وزارة المالية وقريب من الكثافة السكانية ومساحة الصيدلية 80م بدون فوائد واطول فترة سداد وبأقل مقدم يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وابدأ استثمار جديد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049342
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