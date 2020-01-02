امتلك صيدليتك امام وزارة المالية ومجمع cinema والعدد محدود

(للتقسيط)
|امتلك صيدليتك الخاصة واستمتع بأكبر استثمار في العاصمة الادارية الجديدة وتقع امام وزارة المالية بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية مباشرة واضخم متحف وطني والصيدلية 120م بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 العدد محدود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048522
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