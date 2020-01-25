امتلك صيدلية المستقبل واستثمر وانجح بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك صيدلية المستقبل بالعاصمة الادارية بمول sixty واستثمر براحتك بعائد كبير ومستقبلك ومستقبل اولادك هيكون في امان ومضمون ومساحة الصيدلية 80م بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ويميز المول بأنه وسط السكان والموظفين وامام وزارة المالية ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية الجديدة واكبر مجمع سينما ومسارح خدمات تانية كتير جمب المول اتصل دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050683
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