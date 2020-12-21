امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند تاج مصر مساحه الشقه : 155 متر (3 غرف +مطبخ + ريسبشن + حمام ) مقدم الشقه : 156000 قسط علي 10 سنوات خدمات المشؤوع _ امن 24 ساعه _ كافيات ومطاعم _سيستم كاميرات كامله _حمام سباحه للكبار _ حمام سباحه للسيدات _عيادة ومركز طبي لمزيد من التفاصيل : 01033684319
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادرايه
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|156,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081349
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