امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya - في القاهرة مصر

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امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند تاج مصر مساحه الشقه : 155 متر (3 غرف +مطبخ + ريسبشن + حمام ) مقدم الشقه : 156000 قسط علي 10 سنوات خدمات المشؤوع _ امن 24 ساعه _ كافيات ومطاعم _سيستم كاميرات كامله _حمام سباحه للكبار _ حمام سباحه للسيدات _عيادة ومركز طبي لمزيد من التفاصيل : 01033684319
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العاصمه الادرايه
التليفون: 01033684319

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 156,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081349
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