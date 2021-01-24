امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

(للبيع)
|شقه للبيع *بمنطقه*R8 * بالعاصمه الاداريه كمبوند*Dejoye* مساحه الشقه :137متر (3غرف نوم + مطبخ + ريسبشن + حمام ) مقدم الشقه : 183000 قسط علي 10سنوات خدمات المشروع 1.حمامات سباحة 2.امن42ساعه 3.حمام سباحه مغطي للسيدات 4.سيستم كاميرات كامله 5.مطاعم وكافيهات 6.مواقف سيارات تحت الأرض. لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادرايه
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081215
418,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
250 جنيه
90,000 جنيه
162,000 جنيه
103,000 جنيه
182,000 جنيه
174,000 جنيه
211,000 جنيه
96,000 جنيه
123,000 جنيه
137,000 جنيه
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
153,000 جنيه
185,000 جنيه
220,000 جنيه
550 جنيه