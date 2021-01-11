امتلك شقه للبيع بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للبيع)
|احجز شقه دلوقتي للبيع في بارك لين في العاصمه الاداريه مساحه 203متر اشقه للبيع في العاصمه الاداريه تقسمه مميزه 3غرف نوم + حمام + مطبخ + ريسبشن ) قسط علي 7سنين مميزت المشروع _جيم _امن24ساعه _كافيات للحجز والاستعلام: 01033684319
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079499
2,413,119 جنيه
570,000 جنيه
510,000 جنيه
510,000 جنيه
241,000 جنيه
2,725,849 جنيه
215,000 جنيه
اتصل
اتصل
237,000 جنيه
اتصل
175,000 جنيه
900 جنيه
550 جنيه
2,000 جنيه