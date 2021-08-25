امتلك شقه في كاسل العاصمه باقل مقدم واطول فتره سداد

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى و ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط والباقي بالتقسيط منغير فوايد هتمتلك شقه بمساحه 210م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية.