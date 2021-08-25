امتلك شقه في كاسل العاصمه باقل مقدم واطول فتره سداد

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صورة الاعلان: امتلك شقه في كاسل العاصمه باقل مقدم واطول فتره سداد - في القاهرة مصر

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امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى و ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط والباقي بالتقسيط منغير فوايد هتمتلك شقه بمساحه 210م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مروه
التليفون: 01013929993

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العنوان: كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 236,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103454
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