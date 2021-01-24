(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع رئيسيه بعرض 70 متر _بالقرب من منطقه الخدمات والحديقه المركزيه في الحي التامن مساحه الشقه ( 230 متر ) +جاردن55 مقدم :418000 وقسط علي 10 سنين 3غرف نوم _ ريسشن _ حمام _ مطبخ ) مميزات الكمبوند _ جيم _ امن 24 ساعه _ حوض السمك _ _مطاعم وكافيات حمام سباحه لكبار _ حمام سباحه ( مغطي للسيدات) _ سيستم كاميرات كامله للاستفسار كلمنا 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادرايه
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|418,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081238
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