(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بالقرب من الحي البلوماسي مساحه الشقه 175 مميزات الشقه 3غرف نوم + مطبخ + حمام + ريسبشن مقدم:212000 مقدم:10%وقسط 7سنين خدمات المشروع _جيم _امن24سااعه _كافيات _مدارس _حمام سباحه لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- الحي الدبلوماسي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079701
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