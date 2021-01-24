امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند ديجويا

(للبيع)
|شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند دي دجويا كمبوند R8 بالحي الدباملوسي مساحه الشقه :121 متر + جاردن 60 (3غرف _ حمام _ مطبخ _ ريسبشن ) مقدم:126000قسط علي 10 سنوات مميزات المشروع _امن 24ساعه _سيتسم كاميرات كامله _حمام ساحه للكبار _ مواقف سيارات تحت الأرض. مطاعم وكافيهات لمزيد من التفاصيل : 01033684319_ متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادرايه
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسي- الحي السفارات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|126,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081283
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