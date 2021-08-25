امتلك شقه بمساحه 154م بجانب الجامعه البريطانيه

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة الR7 بالعاصمة و ع بعد دقائق من النهر الأخضر. بمقدم بسيط هتمتلك شقه بمساحه 154م (2غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) قريب من كل الخدمات الي بتحلم بيها : منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية.