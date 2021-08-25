امتلك شقه بمساحه 150م ملاصقه لمنطقه النهر الاخضر

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة الR7 بالعاصمة ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط و الباقى بالتقسيط من غير فوائد هتمتلك شقه بمساحه 150م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل ده واكتر هتلاقيه بس عندنا في كمبوند كاسيل لاند ماركك العاصمه الاداريه ىالجديده