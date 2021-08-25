امتلك شقه بمساحه 150م ملاصقه لمنطقه النهر الاخضر

(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة الR7 بالعاصمة ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط و الباقى بالتقسيط من غير فوائد هتمتلك شقه بمساحه 150م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل ده واكتر هتلاقيه بس عندنا في كمبوند كاسيل لاند ماركك العاصمه الاداريه ىالجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروه
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده- الاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|216,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103452
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