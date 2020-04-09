امتلك شقه بالجتمع الخامس بيت الوطن

(للبيع)
|تلك شقه بارقي مكان في القاهره الجديده بالتجمع الخامس بيت الوطن الحي الرابع استمتع بوجود جميع الخدمات والاماكن الترفيهيه احصل علي الوحده بمقدم بسيط والتقسيط علي 4 سنوات شقه بالقاهره الجديده بالتجمع الخامس بيت في بيت الوطن الحي الرابع مساحه الوحده 209 متر واجهه بحري تشطيبات بواجهات كلاسيكيه فاخره والتشطيب بافضل الخامات الوحده بالقرب من محور بن زايد المؤدي للعاصمه الادرايه الجديده بالقرب من منطقه الخدمات "الفيوزون" قريب من المحاور الرئيسيه "شارع ال90 الرئيسي -طريق السويس - شارع النوادي )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ChristenaSmarthome
|التليفون:
|+201226815522
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|العنوان:
|القاهره الجديده التجمع الخامس- منطقه بيت الوطن الحي الرابع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057609
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