امتلك شقه بالجتمع الخامس بيت الوطن

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقه بالجتمع الخامس بيت الوطن - في القاهرة مصر

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تلك شقه بارقي مكان في القاهره الجديده بالتجمع الخامس بيت الوطن الحي الرابع استمتع بوجود جميع الخدمات والاماكن الترفيهيه احصل علي الوحده بمقدم بسيط والتقسيط علي 4 سنوات شقه بالقاهره الجديده بالتجمع الخامس بيت في بيت الوطن الحي الرابع مساحه الوحده 209 متر واجهه بحري تشطيبات بواجهات كلاسيكيه فاخره والتشطيب بافضل الخامات الوحده بالقرب من محور بن زايد المؤدي للعاصمه الادرايه الجديده بالقرب من منطقه الخدمات "الفيوزون" قريب من المحاور الرئيسيه "شارع ال90 الرئيسي -طريق السويس - شارع النوادي )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ChristenaSmarthome
التليفون: +201226815522

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العنوان: القاهره الجديده التجمع الخامس- منطقه بيت الوطن الحي الرابع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/4/2020
رقم الإعلان: 2057609
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