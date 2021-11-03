امتلك شقتك 191م فى كمبوند الموندو واستمتع بمنطقة خاصة للتسوق ليك ولاولادك

(للبيع)
|فى كمبوند الموندو هنوفرلك مكان خاص للتسوق ليك ولاولادك باشهر البرندات العالمية وكمان افضل فيو ع بحيرات صناعية شقتك 191م مكونه من ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) ب343 الف مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد بموقع مميز جدا : ع بعد دقائق من حى السفارات و منطقة المستثمرين و قريب من افضل الخدمات يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او اتس ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر و امتلك شقتك يارقى الاحياء السكنية بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|343,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109915
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