امتلك شقتك 191م فى كمبوند الموندو واستمتع بمنطقة خاصة للتسوق ليك ولاولادك

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صورة الاعلان: امتلك شقتك 191م فى كمبوند الموندو واستمتع بمنطقة خاصة للتسوق ليك ولاولادك - في القاهرة مصر

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فى كمبوند الموندو هنوفرلك مكان خاص للتسوق ليك ولاولادك باشهر البرندات العالمية وكمان افضل فيو ع بحيرات صناعية شقتك 191م مكونه من ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) ب343 الف مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد بموقع مميز جدا : ع بعد دقائق من حى السفارات و منطقة المستثمرين و قريب من افضل الخدمات يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او اتس ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر و امتلك شقتك يارقى الاحياء السكنية بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 343,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109915
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