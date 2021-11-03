امتلك شقتك 191م فى كمبوند الموندو واستمتع بمنطقة خاصة للتسوق ليك ولاولادك

فى كمبوند الموندو هنوفرلك مكان خاص للتسوق ليك ولاولادك باشهر البرندات العالمية وكمان افضل فيو ع بحيرات صناعية شقتك 191م مكونه من ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) ب343 الف مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد بموقع مميز جدا : ع بعد دقائق من حى السفارات و منطقة المستثمرين و قريب من افضل الخدمات يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او اتس ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر و امتلك شقتك يارقى الاحياء السكنية بكمبوند الموندو بالعاصمة الادارية