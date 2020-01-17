امتلك شقتك وسط مساحات كبيرة من اللاند سكيب في العاصمة

وسط land scape وحمامات سباحة والنافورة الراقصة امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء والاسترخاء وهتستمتع بكل خدماتك جمب شقتك ومنها GYM و SBA وجاكوزي ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشاليهك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبأطول فترة سداد يلا متضيعش الفرصة منايدك وكلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في GREEN AVENUE