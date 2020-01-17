امتلك شقتك وسط مساحات كبيرة من اللاند سكيب في العاصمة

(للتقسيط)
|وسط land scape وحمامات سباحة والنافورة الراقصة امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء والاسترخاء وهتستمتع بكل خدماتك جمب شقتك ومنها GYM و SBA وجاكوزي ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشاليهك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبأطول فترة سداد يلا متضيعش الفرصة منايدك وكلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك في GREEN AVENUE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049330
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