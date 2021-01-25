امتلك شقتك وسط مدينة متكاملة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بتدور ع حياة متكاملة لاولادك تعالى امتلك شقة فى العاصمة الادارية ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة وبفيو مميز ع بحيرات صناعية شقتك كاملة التشطيب و الجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا عند التعاقد شقتك 116 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) ب 160الف و الباقى بالتقسيط باطول فترة سداد بدون فوائد قريبة من حمامات السباحة و كافيهات و خدمات تانية كتير يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081402
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