امتلك شقتك وسط مدينة متكاملة بالعاصمة الادارية

بتدور ع حياة متكاملة لاولادك تعالى امتلك شقة فى العاصمة الادارية ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة وبفيو مميز ع بحيرات صناعية شقتك كاملة التشطيب و الجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا عند التعاقد شقتك 116 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) ب 160الف و الباقى بالتقسيط باطول فترة سداد بدون فوائد قريبة من حمامات السباحة و كافيهات و خدمات تانية كتير يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى العاصمة الادارية