امتلك شقتك وسط كل خدماتك في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك بكمبوند green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054255
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