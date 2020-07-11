امتلك شقتك وسط كل الخدمات في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062714
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