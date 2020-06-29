امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش وسط افضل الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ونادى رياضى ومول تجارى عشان تجيب كل اللى تحتاجه باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مع عيلتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|384,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061816
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