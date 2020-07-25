امتلك شقتك وسط حراسة 24 ساعة فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|عيش وانت مطمن ع ولادك وامتلك شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط حراسة 24 ساعة وافضل خدمات مطاعم وكافيهات وبيوتى سنتر وحمامات سباحة وع بعد دقائق من فندق الماسة وحى السفارات بعرض تقسيط الكاش ولفترة محدودة يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الامان فى كمبوند Town Gate (337
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|337,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063780
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