امتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال

عيش وسط الحضارة والتاريخ وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية 167 م (3غرف +2 حمام +ريسبشن+مطبخ+ تراس ) بالقرب من المتحف المصرى الكبير والاهرامات وابو الهول بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى العاصمة السياحية