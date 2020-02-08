امتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

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عيش وسط الحضارة والتاريخ وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية 167 م (3غرف +2 حمام +ريسبشن+مطبخ+ تراس ) بالقرب من المتحف المصرى الكبير والاهرامات وابو الهول بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى العاصمة السياحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 199,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052045
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صورة الاعلان: فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر قريب من نادى رياضى و مبانى ادارية وجامعة ومدرسة فرنسية وبريطاني.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: استثمارك الحقيقى بامتلاك شقة فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

استثمارك الحقيقى بامتلاك شقة فى صن كابيتال

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقتك فى صن كابيتال واستثمر استثمار حقيقى شقتك 220م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مدار.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
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252,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: لعشاق الرقى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

لعشاق الرقى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بتحب الرقى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بview ع الاهرامات وقريب من مطاعم وكافيهات و3 فنادق عالمية .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شقق 135م بجراند سيتي - في 6 أكتوبر مصر

شقق 135م بجراند سيتي

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقق 135م نصف تشطيب - 3 غرف - 2 حمام. - ريسبشن 2 قطعة - 1 مطبخ. لشقة كاملا السعر: - كاش = 550،000.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: شقة تمليلك - في 6 أكتوبر مصر

شقة تمليلك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بالحي الثاني مساحه 111م تقسيم ٣غرف حمام مطبخ ريسبشن كبيررر دور خامس تشطيب سوبر لوكس .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شقه تمليك - في 6 أكتوبر مصر

شقه تمليك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كود 2000 شقه للبيع دور ارضي مساحه 125م العقار جديدد تشطيب سوبر لوكس التقسيم 3 غرف حمام مطبخ ريسبشن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

4/2/2020
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صورة الاعلان: شقة بكمبوند ديار التعمير 2 بتسهيلات 4 سنوات - في 6 أكتوبر مصر

شقة بكمبوند ديار التعمير 2 بتسهيلات 4 سنوات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة بكمبوند ديار التعمير 2 بتسهيلات 4 سنوات بجوار نادى الصيد وامام اكتوبر فيستفال سيتى اول بلكونة ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: فرصة ارض فيلا 650م بجوار نادى الصيد - في 6 أكتوبر مصر

فرصة ارض فيلا 650م بجوار نادى الصيد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة ارض فيلا 650م بجوار نادى الصيد ارض بالسياحية الشمالية الثالثة خلف مول العرب المساحة 650 متر من.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,200 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: فى Sun Capital خدماتك كلها حواليك - في 6 أكتوبر مصر

فى Sun Capital خدماتك كلها حواليك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقتك فى Sun Capital وخليك قريب من كل خدماتك مبانى ادارية ومولات تجارية و3 فنادق عالمية ومستشفي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

246,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: لعشاق التميز،امتلك شقتك الان ، باكتوبر ، - في 6 أكتوبر مصر

لعشاق التميز،امتلك شقتك الان ، باكتوبر ،

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

لعشاق التميز،امتلك شقتك الان ، باكتوبر ، بالتوسعات الشمالية 250 فدان منهم 50 فدان خدمات(طبية – تعليم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,200 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بview مميز فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بview مميز فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقتك فى 6 اكتوبر واستمتع بview مميز ع الاهرامات وخليك قريب من المتحف المصرى الكبير ومول مصر وج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند بيفرلي هيلز - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بكمبوند بيفرلي هيلز

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

❎❎شقة للبيع المرحله الاولي 《بيفرلي هيلز》 ❎المساحة 297 م/ تشطيب س.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,650,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: بتدور على شقة - في 6 أكتوبر مصر

بتدور على شقة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بتدور على شقة ، مكانك معانا بارقى اماكن مدينة السادس من اكتوبر ، مساحات متنوعة بين الشقق الفلات والد.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز - في 6 أكتوبر مصر

فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز شقة للبيع بمشروع طيبة جاردنز بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر بالمرحلة .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,050,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: فرصة بسعر مغرى شقة 165م طيبة جاردنز - في 6 أكتوبر مصر

فرصة بسعر مغرى شقة 165م طيبة جاردنز

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة بسعر مغرى شقة 165م طيبة جاردنز شقة للبيع بمشروع طيبة جاردنز بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر مرحلة الث.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

825,000 جنيه

26/1/2020
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