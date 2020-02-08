امتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال

(للبيع)
|عيش وسط الحضارة والتاريخ وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية 167 م (3غرف +2 حمام +ريسبشن+مطبخ+ تراس ) بالقرب من المتحف المصرى الكبير والاهرامات وابو الهول بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052045
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