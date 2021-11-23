امتلك شقتك وسط افضل وارقي الخدمات في ارمونيا واستمتع بأحلي فيو

(للبيع)
|يعتبر كمبوند ارمونيا الأميز في العاصمه لانه قريب من العديد من المناطق المهمه زي الحي الدبلوماسي والهيئات الحكومية ويقع ايضا بالقرب من المناطق الخدمية زي مطار العاصمة والكاتدرائيه مساحة شقتك 190م بجاردن(2غرفه+2حمام+مطبخ+ريسبشن) يضم الكمبوند جميع المرافق والخدمات بكل اشكالها لتوفير كل سبل الراحة ابرز خدمات الكمبوند مساحات خضراء واسعه حمامات سباحه متنوعة اماكن مخصصه لسير الدرجات كل ده واكتر علي اطول فترة سداد كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 لتفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهندة
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|334,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112460
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