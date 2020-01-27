امتلك شقتك وسط احتياجاتك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|شقتك فى Town Gate وسط كل احتياجاتك مطاعم ومولات عشان تعمل شوبينج كل يوم وعيادات وملاهى للاطفال عشان اولادك يستمتعوا وقريبة من حى السفارات والجامعة الروسية شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وعيش وسط احتياجاتك فى Town Gate بالعاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050706
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