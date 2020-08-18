امتلك شقتك وسط اجمل فيو لكريستال لاجون فى Town Gate

(للبيع)
|باجمل فيو لكريستال لاجون امتلك شقتك فى Town Gate قريب من مطاعم ومولات التجارية وبيوتى سنتر ونادى رياضى وكل الخدمات اللى هتحتاجها شقتك 220 م ( 4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ابعتلنا ع الواتس او كلمنا ع 01201135481 واستمتع بالجمال فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065322
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