امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت

(للتقسيط)
|استمتع باجمل المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخليك قريب من مطار العاصمة والمدينة الطبية وطريق السخنة وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقساط مريحة جدا وبدون فوائد كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|427,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061168
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