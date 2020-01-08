امتلك شقتك واول قسط بعد سنة

(للبيع)
|عرض خاص لمدة 7 ايام فقط استلم شقتك نهاية العام واول قسط بعد سنة شقة 163 متر اجمالى 847 الف ادفع 50 % واول قسط بعد سنة وقسط على72شهر بدون فوائد . القسط الشهرى 5651 استلام 2020 بارقى اماكن اكتوبر بحى البوليفارد بالتوسعات الشمالية باكتوبر مساحته 250 فدان منهم 50 فدان خدمات ( نادى رياضى اجتماعى -مجمع تجارى - مجمع طبى - مدارس ) بالقرب من اكبر جامعات اكتوبر ( مثلث الجامعات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01092222039
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|العنوان:
|التوسعات الشمالية- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048129
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