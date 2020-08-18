امتلك شقتك واطمن ع مستقبلك فى Town Gate

(للبيع)
|اطمن ع مستقبلك فى Town Gate وسط امن وحراسة 24 ساعة قريب من عيادات الطبية ومستشفيات ومول تجارى وخدمات تانية اكتر شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بسعر متر بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واطمن ع مستقبلك فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065324
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