امتلك شقتك واطمن ع مستقبلك فى Town Gate

اطمن ع مستقبلك فى Town Gate وسط امن وحراسة 24 ساعة قريب من عيادات الطبية ومستشفيات ومول تجارى وخدمات تانية اكتر شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بسعر متر بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واطمن ع مستقبلك فى Town Gate